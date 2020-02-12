12.02.2020, 10:05
СМИ проинформировали о гибели в Испании двух бизнесменов из России
ИА «Ореанда-Новости». По сообщению издания Informacion, в Испании на вилле, расположенной в муниципалитете Дения, были обнаружены тела двух бизнесменов из РФ.
В материале издания говорится, что вилла принадлежала одному из погибших. Тела были найдены работником виллы, не сумевшим дозвониться до её владельца.
Испанские правоохранительные органы предполагают, что мужчины отравились газом вследствие неисправности газового котла.
В местной полиции сообщают, что признака взлома и признаки насильственной смерти обнаружены не были.
В материале издания говорится, что вилла принадлежала одному из погибших. Тела были найдены работником виллы, не сумевшим дозвониться до её владельца.
Испанские правоохранительные органы предполагают, что мужчины отравились газом вследствие неисправности газового котла.
В местной полиции сообщают, что признака взлома и признаки насильственной смерти обнаружены не были.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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