ИА «Ореанда-Новости». Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Владимира Путина, чтобы ввести санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.



По словам информатора, спецслужбы хотят дискредитировать команду российского президента. Недостоверная информация станет частью антироссийской кампании.



Отмечается, что информация, которая выгодная западным странам, уже вбрасывается в СМИ и интернет. Новая история должна повторить скандал вокруг «Панамского досье».