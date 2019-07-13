ИА «Ореанда-Новости»Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Владимира Путина, чтобы ввести санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам информатора, спецслужбы хотят дискредитировать команду российского президента. Недостоверная информация станет частью антироссийской кампании.

Отмечается, что информация, которая выгодная западным странам, уже вбрасывается в СМИ и интернет. Новая история должна повторить скандал вокруг «Панамского досье».