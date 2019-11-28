ИА «Ореанда-Новости». Экс-начальника ОВД Кущевского района Кубани Владимира Финько нашли мёртвым у себя дома в Краснодаре, пишет «Интерфакс».



Сейчас правоохранители начали доследственную проверку инцидента. По предварительной информации, Финько совершил самоубийство.



Финько был главой внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы. Именно в то время в станице активно работала банда Сергея Цапка.