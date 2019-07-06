ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство «Росбалт» привело некоторые подробности, касающиеся расследования дела задержанных накануне сотрудников спецслужб Федеральной службы безопасности.

Все семь задержанных подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьёй 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». По данному обвинению им может быт быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Управление собственной безопасности ФСБ начало расследование участившихся случаев пропажи денег во время обысков. Было установлено, что они пропадали после обысков, в которых участвовали одни и те же сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Оперативная разработка подтвердила подозрение. Есть данные, что подозреваемые заранее вынимали металлические пластины из своих бронежилетов, а во время обыска клали на освободившееся место крупные суммы денег.