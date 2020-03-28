ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти всерьёз думают о закрытии города из-за распространения вируса COVID-19, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, пишет «Коммерсант».



Так, сообщается, что в Москве могут ввести комендантский час и ограничения на выезд. При этом и власти города, и в Кремле эти планы отрицали.



Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в России зафиксировано 1,2 тысяч случаев заражения вирусом.