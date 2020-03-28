28.03.2020, 17:22
СМИ сообщили, что власти Москвы всерьёз рассматривают закрытие города
ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти всерьёз думают о закрытии города из-за распространения вируса COVID-19, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, пишет «Коммерсант».
Так, сообщается, что в Москве могут ввести комендантский час и ограничения на выезд. При этом и власти города, и в Кремле эти планы отрицали.
Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в России зафиксировано 1,2 тысяч случаев заражения вирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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