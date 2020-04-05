ИА «Ореанда-Новости». Глава скорой помощи Москвы мог заразиться коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, отмечая, что Николай Плавунов самоизолировался в своём рабочем кабинете.

По информации телеканала, врача протестировали на коронавирус. Поводом для этого стало подозрение на инфекцию у первого заместителя Дмитрия Гаврилова и заместителя по медицинской части Георгия Введенского. Однако телеканал не уточнил пока результаты проверки.

Также сообщается, что другие руководители московской скорой проходят тестирование.

Ранее новый коронавирус COVID-19 был подтверждён у Дениса Проценко, главного врача 40-й столичной больницы.