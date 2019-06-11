11.06.2019, 19:07
СМИ: в Госдуму внесут закон о смягчении наказания за хранение наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». До конца текущей сессии в Госдуму хотят внести законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение наркотиков, сообщает «Дождь».
Так, хранение и приобретение наркотиков предлагается перевести из категории тяжких преступлений в средней тяжести, также - уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер. Отмечается, что наказание за сбыт наркотиков менять не планируют.
Глава рабочей группы при комитете по законодательству Николай Брыкин рассказал, что этот законопроект уже поддержали профильные ведомства. Решение о внесении проекта закона в Думу примут 20 июня.
Так, хранение и приобретение наркотиков предлагается перевести из категории тяжких преступлений в средней тяжести, также - уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер. Отмечается, что наказание за сбыт наркотиков менять не планируют.
Глава рабочей группы при комитете по законодательству Николай Брыкин рассказал, что этот законопроект уже поддержали профильные ведомства. Решение о внесении проекта закона в Думу примут 20 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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