Так, хранение и приобретение наркотиков предлагается перевести из категории тяжких преступлений в средней тяжести, также - уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер. Отмечается, что наказание за сбыт наркотиков менять не планируют.Глава рабочей группы при комитете по законодательству Николай Брыкин рассказал, что этот законопроект уже поддержали профильные ведомства. Решение о внесении проекта закона в Думу примут 20 июня.



