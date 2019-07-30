ИА «Ореанда-Новости». Экологи надеются, что. В Сибири огнём охвачено уже. Всего лишь за сутки площадь лесных пожаров в Сибири, а за неделю примерно на полтора миллиона, пишет газета «КоммерсантЪ».

В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Дым от сибирских пожаров сменил направление, ушёл в сторону Камчатки и даже дальше. Его сегодня должны увидеть на Аляске, сообщил газете эксперт Гринпис России Григорий Куксин. Эколог признался, что не видит средств для борьбы с масштабными пожарами. Поскольку власти цитата «ситуацию целенаправленно упустили».

Теперь вся надежда на сильные дожди, которые помогут справиться с огнём. Гарь от лесных пожаров может вызвать рост смертности, особенно среди пожилых людей, бьет тревогу эколог. По данным «Коммерсанта», сейчас тушат только около трёх процентов лесных пожаров в Сибири.

Причина как пишет издание в приказе Минпророды, который разрешает властям регионов не бороться с очагами возгораний, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населённым пунктам и объектам экономики.

В комитете Госдумы по природным ресурсам раскритиковали распоряжение, которое не даёт полноценно бороться с лесными пожарами. Приказ должен быть пересмотрен, сказал глава комитета Николай Николаев. По его словам, нижняя палата осенью поставит этот вопрос перед ведомством.