ИА «Ореанда-Новости» В столичном Измайловском парке был обнаружен снаряд, предположительно времён Великой Отечественной войны. О находке сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Отмечается, что опасный боеприпас размером около 70 см был найден в речке Серебрянка. На данный момент территория вокруг находки оцеплена, на место, где обнаружили снаряд вскоре прибудут сапёры.