07.05.2019, 16:30
Снаряд времён войны найден в Измайловском парке в Москве
ИА «Ореанда-Новости» В столичном Измайловском парке был обнаружен снаряд, предположительно времён Великой Отечественной войны. О находке сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Отмечается, что опасный боеприпас размером около 70 см был найден в речке Серебрянка. На данный момент территория вокруг находки оцеплена, на место, где обнаружили снаряд вскоре прибудут сапёры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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