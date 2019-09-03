ИА «Ореанда-Новости». Мужчина из Санкт-Петербурга погиб во время похода в Заполярье в Ловозерских тундрах, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что 66-летний турист поехал в Мурманскую область ещё в середине лета. Но 27 июля он перестал выходить на связь. В начале сентября его тело нашли недалеко от его машины.



Рядом с погибшим всё это время находила его собака – она сторожила тело хозяина. Сейчас судмедэксперты разбираются в причинах смерти. Следов насилия на теле найдено не было.