ИА «Ореанда-Новости». В Воронежской области собака загрызла годовалого ребёнка и покусала его мать, пишет РИА Новости.



Трагедия произошла в посёлке Есипово Терновского района. Сообщается, что 29-летняя девушка со своим годовалым сыном зашла в гости к знакомой. В какой-то момент она увидела, что ребёнка нет рядом, пошла его искать и увидела, что его кусает собака, которая жила в том же дворе. Она попыталась отогнать пса, однако малыш от травм скончался на месте.



СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.