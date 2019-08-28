ИА «Ореанда-Новости». Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь анонсировала шествие в центре столице против политических репрессий, пишет «Новая газета».



Мероприятие запланировано на 31 августа. Соболь рассказала, что сбор участников начнётся в два часа дня около метро «Чистые пруды» возле памятника Грибоедову.



Организаторы акции отметили, что в СИЗО остаются незаконно арестованные люди, которых обвиняют в массовых беспорядках на несогласованном митинге, прошедшем 27 июля в Москве. Отметим, ранее столичная мэрия отказала в шествии 31 августа, заявку на которое подавала оппозиция.