ИА «Ореанда-Новости» Поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), который проходит в Киеве под руководством патриарха Филарета, признал неправомерность ликвидации УПЦ КП.

В соответствующем постановлении указано, что собор отменяет постановление об отмене УПЦ КП, которую требовал осуществить Константинопольский патриарх Варфоломей.

На поместном соборе также было установлено, что «УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства». Главой церковной юрисдикции пожизненно объявлен патриарх Филарет. Было заявлено, что денежные средства и собственность, приобретённые ранее за свой счёт, остаются во владении УПЦ КП.

Кроме того, иерархи УПЦ КП полагают, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей и по этой причине ставит её в зависимость от Константинополя.