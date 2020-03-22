ИА «Ореанда-Новости» . Метрополитен российской столицы не прекратит свою работу даже в условиях распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин в интервью для телевизионного канала «Россия 1» в воскресенье, 22 марта.

По словам главы города, поезда метро невозможно остановить с технической точки зрения, поскольку они должны курсировать и прокачивать воздух на постоянной основе для поддержания метрополитена в надлежащем состоянии.

«Если мы закроем московского метро, восстанавливать его работу придётся почти полгода. Метрополитен будет работать в любой ситуации, информация о его закрытии – ложные слухи», - подчеркнул Собянин.

В интервью для телеканала мэр также подчеркнул, что в настоящее время столица не испытывает проблем с поставками продовольствия, а ажиотажный спрос на товары из-за сложившейся в стране и мире ситуации постепенно спадает. Наибольший спрос на продукты питания наблюдается среди жителей столицы, которые собираются уезжать на дачи или находятся на удалённой работе или дистанционном обучении. Собянин отметил, что в повышенном спросе на продукцию среди данных людей нет ничего катастрофического.

Мэр в очередной раз подчеркнул, что столичное правительство не скрывает информацию о количестве заболевших коронавирусом и опубликовывает все имеющиеся официальные данные.

«Власти заинтересованы в отслеживании всех цепочек инфицированных и в публикации достоверных данных», - отметил Собянин.