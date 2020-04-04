ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что предприятия и учреждения должны сделать так, чтобы между работниками и клиентами была дистанция в 1,5 метра, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что за нарушение этого требования будут штрафовать от 30 тысяч рублей до 1 миллиона. Так, ИП грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам – до 300 тысяч рублей.



Если же в результате нарушения был причинен вред здоровью человека или имуществу, то заплатить придется от 500 тысяч до миллиона рублей.