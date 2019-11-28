ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы пожелал жителям города провести 2020 год в хорошем настроении.

Собянин дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о развитии города, планах, а также поздравил москвичей с наступающим годом.

Сергей Собянин отметил, что жители столицы России могут быть уверены в развитии Москвы. Он уточнил, что сейчас город находится на пути стабильного развития.

Кроме того, мэр Москвы пожелал жителям города уверенности и хорошего настроения в будущем году. Он заметил, что столица сейчас стоит на надёжных рельсах, что горожане должны быть уверены во всём, что касается города.