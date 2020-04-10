Такое заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщает 10 апреля РИА Новости.По словам Собянина, такую реакцию у россиян вызвал тот факт, что карантин был объявлен буквально в канун праздников. В этом период, между длинными выходными в связи с Международным женским днём, жителей России призвали не лететь в Куршевель, поскольку там можно заболеть коронавирусом и завезти в страну инфекцию.