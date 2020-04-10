10.04.2020, 11:52
Собянин рассказал о реакции жителей России на призыв не посещать Куршевель
ИА «Ореанда-Новости». Некоторые жители России приняли за издёвку рекомендации властей не посещать Европу, в частности Куршевель, в связи с распространением инфекции коронавируса. Такое заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщает 10 апреля РИА Новости.
По словам Собянина, такую реакцию у россиян вызвал тот факт, что карантин был объявлен буквально в канун праздников. В этом период, между длинными выходными в связи с Международным женским днём, жителей России призвали не лететь в Куршевель, поскольку там можно заболеть коронавирусом и завезти в страну инфекцию.
По словам Собянина, такую реакцию у россиян вызвал тот факт, что карантин был объявлен буквально в канун праздников. В этом период, между длинными выходными в связи с Международным женским днём, жителей России призвали не лететь в Куршевель, поскольку там можно заболеть коронавирусом и завезти в страну инфекцию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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