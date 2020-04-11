ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была поставлена задача о проведении тестирования на коронавирус в ускоренном режиме, пишет РИА Новости.



По словам Собянина, анализ на коронавирус будут делать в течение суток.



Мэр добавил, что время подтверждения диагноза при коронавирусе крайне важно для назначения правильного решения. Собянин добавил, что результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему – ЕМИАС.