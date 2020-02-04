ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников выступил против идеи об упоминании бога в Основном законе, пишет «Интерфакс».



Крашенинников отметил, что бог, если он есть в душе, то он есть. И на это никак не влияет, упомянут ли он в Конституции или нет, полагает депутат.



Кроме того, он также выступил против того, чтобы прописать в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Крашенинников пояснил, что понятие брака прописано в Семейном кодексе.