Аналитики исследовали 70 показателей, которые отражают условия жизни в регионе, например, развитие инфраструктуры и экономики, а также положение дел в социальной жизни территории. На основании этих показателей был рассчитан рейтинговый балл –. При этом эксперты брали за основу информацию Минздрава, Росстата, министерства финансов и прочие открытые источники.В десятку лучших по качеству жизни субъектов страны попали Москва и Подмосковье, а также Петербург. Эти региона получили оценку свыше 70 баллов. Примечательно, что эта тройка была в лидерах и в 2017 году. При этом аналитики говорят, что эти же регионы останутся на первых местах и в скором будущем.. Эксперты подсчитали, что на первые десять регионов в рейтинге приходится порядка 50% от суммарного ВВП страны, 40% розничной торговли и инвестиций.. При этом по сравнению с 2017 годом положение этих регионов в рейтинге почти не измелилось – они также занимали места конце списка.По прогнозам аналитиков, в подвале рейтинга в будущем году ситуация также останется без изменений. А вот в середине списка некоторые подвижки могут быть. Своё положение, по мнению экспертов, могут улучшить те регионы, которые ориентированы на экспорт сырьевых товаров.Ранее был составлен рейтинг регионов с самой благоприятной экологической обстановкой. В этом списке лучшей признали Тамбовскую область. Кроме того, в топ-3 также попали Алтайский край и Республика Алтай.