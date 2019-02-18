18.02.2019, 08:38
Составлен рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни
ИА «Ореанда-Новости». В прошлом году, по оценкам экспертом, регионами с наиболее высоким качеством жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Об этом сообщают РИА Новости.
Аналитики исследовали 70 показателей, которые отражают условия жизни в регионе, например, развитие инфраструктуры и экономики, а также положение дел в социальной жизни территории. На основании этих показателей был рассчитан рейтинговый балл – максимально регион мог набрать 100 баллов. При этом эксперты брали за основу информацию Минздрава, Росстата, министерства финансов и прочие открытые источники.
В десятку лучших по качеству жизни субъектов страны попали Москва и Подмосковье, а также Петербург. Эти региона получили оценку свыше 70 баллов. Примечательно, что эта тройка была в лидерах и в 2017 году. При этом аналитики говорят, что эти же регионы останутся на первых местах и в скором будущем.
После них в списке лучших идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, ХМАО, Липецкая и Калининградская области. Эксперты подсчитали, что на первые десять регионов в рейтинге приходится порядка 50% от суммарного ВВП страны, 40% розничной торговли и инвестиций.
А вот худшими по качеству жизни стали Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. При этом по сравнению с 2017 годом положение этих регионов в рейтинге почти не измелилось – они также занимали места конце списка.
По прогнозам аналитиков, в подвале рейтинга в будущем году ситуация также останется без изменений. А вот в середине списка некоторые подвижки могут быть. Своё положение, по мнению экспертов, могут улучшить те регионы, которые ориентированы на экспорт сырьевых товаров.
Ранее был составлен рейтинг регионов с самой благоприятной экологической обстановкой. В этом списке лучшей признали Тамбовскую область. Кроме того, в топ-3 также попали Алтайский край и Республика Алтай.
Аналитики исследовали 70 показателей, которые отражают условия жизни в регионе, например, развитие инфраструктуры и экономики, а также положение дел в социальной жизни территории. На основании этих показателей был рассчитан рейтинговый балл – максимально регион мог набрать 100 баллов. При этом эксперты брали за основу информацию Минздрава, Росстата, министерства финансов и прочие открытые источники.
В десятку лучших по качеству жизни субъектов страны попали Москва и Подмосковье, а также Петербург. Эти региона получили оценку свыше 70 баллов. Примечательно, что эта тройка была в лидерах и в 2017 году. При этом аналитики говорят, что эти же регионы останутся на первых местах и в скором будущем.
После них в списке лучших идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, ХМАО, Липецкая и Калининградская области. Эксперты подсчитали, что на первые десять регионов в рейтинге приходится порядка 50% от суммарного ВВП страны, 40% розничной торговли и инвестиций.
А вот худшими по качеству жизни стали Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. При этом по сравнению с 2017 годом положение этих регионов в рейтинге почти не измелилось – они также занимали места конце списка.
По прогнозам аналитиков, в подвале рейтинга в будущем году ситуация также останется без изменений. А вот в середине списка некоторые подвижки могут быть. Своё положение, по мнению экспертов, могут улучшить те регионы, которые ориентированы на экспорт сырьевых товаров.
Ранее был составлен рейтинг регионов с самой благоприятной экологической обстановкой. В этом списке лучшей признали Тамбовскую область. Кроме того, в топ-3 также попали Алтайский край и Республика Алтай.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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