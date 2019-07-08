ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство «РИА Новости» обнародовало результаты исследования о самых высоких и самых низких доходах по регионам России. За основу было взято соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей субъекта Федерации (медиана – это уровень, при котором 50 % населения имеет доходы выше него, а 50 % – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. При составлении рейтинга также были учтены и другие показатели, например доля граждан, находящихся за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Наиболее высокие доходы были выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. В десятку лидеров также вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Самые низкие показатели зафиксированы в Туве, на Алтае, в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Курганская области, Чувашии, Республике Марий Эл и в Крыму.

Исследователями отмечено, что доходы граждан в регионах, вошедших в первую десятку рейтинга, в 2,5 раза выше доходов жителей территорий из последней десятки.