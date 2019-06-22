ИА «Ореанда-Новости». 22 июня прошёл митинг в честь Дня памяти и скорби в городе Клин. В 4 утра прошло факельное шествие. В мероприятии приняли участие сотни клинчан разных возрастов.

На митинги присутствовали юнармейцы, школьники, ветераны. Приветственное слово взяла заместитель главы администрации Нелли Тимофеева. Факты из истории, воспоминания и истории военных лет рассказал участник войны Иван Королёв.

Участники выпустили 200 воздушных шаров белого цвета с прилепленными бумажными журавлями. Были возложены к мемориалу «Вечный огонь» цветы. На братском захоронении воинов клинчане приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти».