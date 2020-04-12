12.04.2020, 16:24
Сотни жителей Москвы были оштрафованы за нарушение социальной дистанции за сутки
ИА «Ореанда-Новости». В Москве за сутки 1358 человек были оштрафованы за то, что нарушили дистанцию. Об этом рассказали двенадцатого апреля в Telegram представители оперативного штаба, сообщает "Лента.ру".
Административные протоколы были составлены в отношении жителей Москвы, которые покидали квартиры без уважительных причин или группировались. Также к ответственности привлекли восемнадцать магазинов, которые нарушили правила социальной дистанции.
Административные протоколы были составлены в отношении жителей Москвы, которые покидали квартиры без уважительных причин или группировались. Также к ответственности привлекли восемнадцать магазинов, которые нарушили правила социальной дистанции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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