ИА «Ореанда-Новости». В Москве за сутки 1358 человек были оштрафованы за то, что нарушили дистанцию. Об этом рассказали двенадцатого апреля в Telegram представители оперативного штаба, сообщает "Лента.ру". 

Административные протоколы были составлены в отношении жителей Москвы, которые покидали квартиры без уважительных причин или группировались. Также к ответственности привлекли восемнадцать магазинов, которые нарушили правила социальной дистанции. 