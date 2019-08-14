Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, что у одного из сотрудников ФБК следователи изъяли личные 2,3 миллиона рублей, пишет «МК».
Отмечается, что деньги у него были от продажи квартиры в Подмосковье. Обыск прошёл у видеомонтажёра Виталия Колесникова. Он снимает комнату, где ранее проживала бухгалтер Фонда Анна Чехович. Следователи хотели осмотреть именно её дом.
Колесников показал правоохранителям документы, которые подтверждали, что деньги у него именно от продажи недвижимости.
Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении ФБК о легализации денежных средств на 1 миллиард рублей.
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