ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, что у одного из сотрудников ФБК следователи изъяли личные 2,3 миллиона рублей, пишет «МК».



Отмечается, что деньги у него были от продажи квартиры в Подмосковье. Обыск прошёл у видеомонтажёра Виталия Колесникова. Он снимает комнату, где ранее проживала бухгалтер Фонда Анна Чехович. Следователи хотели осмотреть именно её дом.



Колесников показал правоохранителям документы, которые подтверждали, что деньги у него именно от продажи недвижимости.



Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении ФБК о легализации денежных средств на 1 миллиард рублей.