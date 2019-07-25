ИА «Ореанда-Новости» Задержанный за разбойное нападение сотрудник спецподразделения Федеральной службы безопасности «Альфа» Роман Оболенский сообщил на заседании Московского окружного военного суда, что из похищенных 136 миллионов рублей он получил 4 миллиона.

Подсудимый разъяснил, что у него была возможность выбора – брать или не брать деньги. Он принял решение взять их и, по его словам, «в этом виноват».

Защитник Борис Белык сказал, что Оболенский вину признал частично, поскольку он не был осведомлён об обстоятельствах разбойного нападения.

Помимо Оболенского по данному делу проходят ещё шесть сотрудников ФСБ. Один из них, Артур Власов, 17 июля оформил явку с повинной и частично возместил нанесённый преступлением ущерб.