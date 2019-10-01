Сообщается, что полковник юстиции Владислав Капустин умер в больнице, не приходя в сознание.Сегодня стало известно, что около главного входа в СКР в Москве неизвестный мужчина напал с ножом на следователя. Нападавший задержан, с ним работают следователи. Источник издания сообщил, что напавшим оказался 39-летний житель -Петербурга Сергей Григорьев, ранее он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. По данным собеседника, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения.