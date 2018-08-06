ИА «Ореанда-Новости». Очередной арест сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний случился в стране – на этот раз «прославился» сотрудник исправительной колонии в Калининградской области. Как сообщает Наталья Гацко, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по данному региону, сотрудник ФСИН подозревается в избиении заключённого.

По материалам следствия, арестованный сотрудник исправительной колонии сломал рёбра заключённому. Его задержали в пятницу по подозрению в превышении должностных полномочий. Такую меру превышения выбрал суд по ходатайству следствия, сообщила Наталья Гацко.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что инцидент произошёл 30 января 2018 года – сотрудник ФСИН в дежурной части исправительной колонии до множественных переломов избил заключённого руками и ногами.

В отношении 37-летнего исправительной колонии №9 по Калининградской области возбудили уголовное дело в марте этого года. Ранее подозреваемый занимал должность замначальника по безопасности в данном исправительном учреждении. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия – это пункт «а» по третьей части статьи 286 УК РФ. За такое преступление максимальной мерой наказания является лишение свободы на срок до десяти лет.

3 августа Юрий Чайка, генеральный прокурор России, потребовал провести срочную ревизию: пересмотреть все материалы, где правоохранители отказывали возбуждать уголовные дела о нарушениях в колониях и других учреждениях ФСИН. Чайка указал призвать к ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления об отказе, и согласившихся с ними прокуроров.

«При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц», – заявил генпрокурор.



Он также поручил Генеральному управлению Генпрокуратуры взять это под свой особый контроль.



