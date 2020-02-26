26.02.2020, 10:41
Сотрудниками ФСБ предотвращены в России вооруженное нападение подростков и массовое убийство
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ смогли пресечь подготовку вооруженного нападения двух несовершеннолетних на одно из саратовских образовательных учреждений. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое ссылается на информацию от центра общественных связей ведомства.
Сообщается о задержании двух россиян 2005 года рождения, состоявших в интернет-сообществе, которое осуществляет пропаганду идеологии массовых убийств.
Представители спецслужбы задержали подростков на территории заброшенного бомбоубежища, где они спрятали обрез охотничьего ружья.
По информации от ФСБ, подростки также намеревались применять при нападении на общеобразовательное учреждение зажигательные смеси, которые они делали сами.
Сообщается о задержании двух россиян 2005 года рождения, состоявших в интернет-сообществе, которое осуществляет пропаганду идеологии массовых убийств.
Представители спецслужбы задержали подростков на территории заброшенного бомбоубежища, где они спрятали обрез охотничьего ружья.
По информации от ФСБ, подростки также намеревались применять при нападении на общеобразовательное учреждение зажигательные смеси, которые они делали сами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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