Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое ссылается на информацию от центра общественных связей ведомства.Представители спецслужбы задержали подростков на территории заброшенного бомбоубежища, где они спрятали обрез охотничьего ружья.По информации от ФСБ, подростки также намеревались применять при нападении на общеобразовательное учреждение зажигательные смеси, которые они делали сами.