ИА «Ореанда-Новости»Сотрудниками полиции в городе Саратове были найдены две девочки, сбежавшие несколько дней тому назад из детского дома, расположенного в городе Балаково. О том, что девочек разыскали, сообщила Анастасия Захарова, работающая начальником пресс-службы областного главка МВД. 

Захарова рассказала, что девочек нашли в Заводском районе Саратова. 

Захарова также сообщила, что девочки пока не рассказали о том, где они всё это время находились. 

Девочки пятнадцати лет самовольно покинули учреждение 2 января. После этого сразу же начались их поиски. 