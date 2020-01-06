06.01.2020, 11:05
Сотрудниками полиции были найдены две девочки, которые покинули детдом в Саратовской области
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции в городе Саратове были найдены две девочки, сбежавшие несколько дней тому назад из детского дома, расположенного в городе Балаково. О том, что девочек разыскали, сообщила Анастасия Захарова, работающая начальником пресс-службы областного главка МВД.
Захарова рассказала, что девочек нашли в Заводском районе Саратова.
Захарова также сообщила, что девочки пока не рассказали о том, где они всё это время находились.
Девочки пятнадцати лет самовольно покинули учреждение 2 января. После этого сразу же начались их поиски.
Захарова рассказала, что девочек нашли в Заводском районе Саратова.
Захарова также сообщила, что девочки пока не рассказали о том, где они всё это время находились.
Девочки пятнадцати лет самовольно покинули учреждение 2 января. После этого сразу же начались их поиски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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