Сотрудниками полиции в городе Саратове были найдены две девочки, сбежавшие несколько дней тому назад из детского дома, расположенного в городе Балаково. О том, что девочек разыскали, сообщила Анастасия Захарова, работающая начальником пресс-службы областного главка МВД.Захарова также сообщила, что девочки пока не рассказали о том, где они всё это время находились.Девочки пятнадцати лет самовольно покинули учреждение 2 января. После этого сразу же начались их поиски.