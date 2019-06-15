Рейд произошёл на Хохловской площади города Москвы.Гайдуляна доставили в отделении полиции.Сам Гайдулян отрицает этот факт и возмущён тем, что сотрудники правоохранительных органов поверили какому-то активисту на слово и, не разбираясь, произвели задержание. В отделении полиции с Александром Гайдуляном провели разъяснительную беседу - актёр не имеет претензий к сотрудникам полиции.Так, в частности, они останавливают людей, замеченных с алкогольными напитками, и насильно отнимают их. Провокационные действия активистов неоднократно были направлены на собиравшихся недалеко от Хохловской площади месте, именуемое в узких кругах "Ямой". В этом месте регулярно собираются представители молодого поколения, нередко употреблявшие алкогольные напитки.В ночь на 1 июня приверженцы этого движения стали в жёсткой форме отбирать алкоголь у присутствующих на Хохловской площади. Однако, между отдыхающими и активистами завязалась драка, в ходе которой один из активистов применил перцовый газ. Через неделю активисты пригласили сюда представителей СМИ, продемонстрировав им задержание сотрудниками полиции лиц за распитие алкоголя в общественных местах.