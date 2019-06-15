15.06.2019, 12:32
Сотрудники ОМОНа задержали актёра Александра Гайдуляна
ИА "Ореанда-Новости" Во время проведения очередного рейда сотрудники ОМОНа задержали 35-летнего актёра, известного своими ролями в таких сериалах на канале ТНТ как "Универ" и "СашаТаня", Александра Гайдуляна. Рейд произошёл на Хохловской площади города Москвы.
Гайдуляна доставили в отделении полиции. Причиной задержания стала жалоба активиста о том, что известный актёр нарушил правила правопорядка на столичных улицах. Сам Гайдулян отрицает этот факт и возмущён тем, что сотрудники правоохранительных органов поверили какому-то активисту на слово и, не разбираясь, произвели задержание. В отделении полиции с Александром Гайдуляном провели разъяснительную беседу - актёр не имеет претензий к сотрудникам полиции.
Активисты движения "Лев против" регулярно проводят собственные рейды в целях профилактики нарушений правопорядка. Так, в частности, они останавливают людей, замеченных с алкогольными напитками, и насильно отнимают их. Провокационные действия активистов неоднократно были направлены на собиравшихся недалеко от Хохловской площади месте, именуемое в узких кругах "Ямой". В этом месте регулярно собираются представители молодого поколения, нередко употреблявшие алкогольные напитки.
Всего в ходе проведения рейда в ночь на 15 июня сотрудниками ОМОНа было задержано более десяти человек.
Ранее активисты общественного движения "Лев против" прославились ещё одной провокационной выходкой. В ночь на 1 июня приверженцы этого движения стали в жёсткой форме отбирать алкоголь у присутствующих на Хохловской площади. Однако, между отдыхающими и активистами завязалась драка, в ходе которой один из активистов применил перцовый газ. Через неделю активисты пригласили сюда представителей СМИ, продемонстрировав им задержание сотрудниками полиции лиц за распитие алкоголя в общественных местах.
Гайдуляна доставили в отделении полиции. Причиной задержания стала жалоба активиста о том, что известный актёр нарушил правила правопорядка на столичных улицах. Сам Гайдулян отрицает этот факт и возмущён тем, что сотрудники правоохранительных органов поверили какому-то активисту на слово и, не разбираясь, произвели задержание. В отделении полиции с Александром Гайдуляном провели разъяснительную беседу - актёр не имеет претензий к сотрудникам полиции.
Активисты движения "Лев против" регулярно проводят собственные рейды в целях профилактики нарушений правопорядка. Так, в частности, они останавливают людей, замеченных с алкогольными напитками, и насильно отнимают их. Провокационные действия активистов неоднократно были направлены на собиравшихся недалеко от Хохловской площади месте, именуемое в узких кругах "Ямой". В этом месте регулярно собираются представители молодого поколения, нередко употреблявшие алкогольные напитки.
Всего в ходе проведения рейда в ночь на 15 июня сотрудниками ОМОНа было задержано более десяти человек.
Ранее активисты общественного движения "Лев против" прославились ещё одной провокационной выходкой. В ночь на 1 июня приверженцы этого движения стали в жёсткой форме отбирать алкоголь у присутствующих на Хохловской площади. Однако, между отдыхающими и активистами завязалась драка, в ходе которой один из активистов применил перцовый газ. Через неделю активисты пригласили сюда представителей СМИ, продемонстрировав им задержание сотрудниками полиции лиц за распитие алкоголя в общественных местах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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