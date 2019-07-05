ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роструда на страницах «Российской газеты» разъяснили правила оплаты труда сотрудников, которые выполняют не только собственные обязанности, но и функции коллег, находящихся в отпуске.

Работа по совместительству осуществляется в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Такой труд подлежит оплате пропорционально затраченному времени. При этом продолжительность рабочего времени не должна превышать 4 часов в день, если же сотрудник свободен от выполнения основной работы – целого дня. В целом она не должна составлять более половину месячной нормы рабочего времени.

Другим вариантом наделения сотрудников дополнительными обязанностями является совмещение профессий или должностей. В таком случае работа выполняется в пределах обычного рабочего времени. Работодатель и сотрудник должны заключить дополнительное соглашение, в котором указывается сумма, которую работник получит в зависимости от объёма выполненной работы либо отработанного времени.