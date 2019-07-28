ИА «Ореанда-Новости» Информацию об этом разместил на сайте «Холдоми» представитель администрации горнолыжного курорта Алексей Денисов.

Он написал, что его сотрудники находятся в сильном шоке от негатива, который выплёскивается на них в социальных сетях. В частности, пользователи призывают к жестокой расправе не только над его коллегами, но и над их детьми.

Денисов добавил, что искренне не понимает, почему люди ненавидят вожатого лагеря, который продолжал искать детей под кроватями, когда палатка уже была охвачена огнём.

Заместитель директора по общим вопросам сделал акцент на тот факт, что ни он, ни сотрудники не снимают с себя ответственности за случившееся. Однако при этом крайне важно найти причины трагедии.

Между тем стало известно, что администрация готовит массовые сокращения персонала.