Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации следствия, задержанные на постоянной основе похищали алмазы для последующего сбыта. Члены группировки были задержаны с поличным при попытке хищения партии алмазного сырья на сумму более 22 миллионов рублей.

Отмечается, что следователи изъяли в жилище у задержанных около 500 необработанных алмазов, общая масса которых превышала 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов.