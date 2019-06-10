10.06.2019, 11:29
Сотрудница "Алросы" похитила более 500 алмазов на сумму в миллионы долларов
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» и двух её сообщников задержали сотрудники СК и ФСБ, за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, общая сумма которых исчисляется миллионами долларов. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации следствия, задержанные на постоянной основе похищали алмазы для последующего сбыта. Члены группировки были задержаны с поличным при попытке хищения партии алмазного сырья на сумму более 22 миллионов рублей.
Отмечается, что следователи изъяли в жилище у задержанных около 500 необработанных алмазов, общая масса которых превышала 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии