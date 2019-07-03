ИА «Ореанда-Новости» В Москве сотрудница пункта обмена валют похитила у клиента 41 млн рублей и скрылась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации правоохранительных органов, генеральный директор одной компании пришёл в обменный пункт вместе с инкассаторами, чтобы обменять рубли на доллары. Кассир обменника пересчитала деньги и потребовала, чтобы гендиректор и инкассаторы покинули помещение и подождали снаружи, якобы у неё на данный момент не было нужной суммы в долларах и их должны привести позже по её заказу.

Спустя некоторое время клиент попытался зайти в пункт обмена, однако помещение было заперто изнутри. Окно в обменнике было открыто, а внутри никого не было. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.