ИА «Ореанда-Новости». Сотрудница компании-поставщика обедов в школы Нижнего Новгорода предстанет перед судом за массовое отравление детей. Об этом сообщили в СУСК РФ по Нижегородской области.

В СК рассказали, что сотрудница Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ), которая работала на пищеблоке школы №57, допустила нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В результате преступной небрежности ею не были пресечены нарушения, допущенные сотрудниками пищеблока, которые привели к распространению бактерий группы кишечных палочек на предметы кухонной утвари. Свою вину женщина отрицает.

В октябре 2019 года в одной из школ Нижнего Новгорода заболели 36 учеников. В результате проверки выяснилось, что у двух работников пищеблока ЕЦМЗ была дизентерия.