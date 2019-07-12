(48 процентов) относится к Грузии, 37 процентов —. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Семь процентов затруднились ответить,

Среди причин хорошего отношения к закавказской республике опрошенные перечислили следующие: «гостеприимные, хорошие люди», «к нам хорошо относятся» (9 процентов), а также «нравится Грузия, нет причин относиться плохо» (7 процентов). Респонденты, которые плохо относятся к Грузии, называли в качестве причин плохое отношение страны к России, а также то, что им не нравится Грузия.

71 процент россиян считает, что хорошие отношения между Россией и Грузией одинаково важны для обеих стран. 19 процентов считают, что хорошие отношения важнее для Тбилиси, 3 процента — для Москвы. 8 процентов затруднились ответить на вопрос.

5 процентов считают, что через 5-10 лет отношения между двумя государствами будут хорошими. В обратном уверены 7 процентов россиян, ещё 36 процентов затруднились ответить.

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 6 по 7 июля в 104 населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Напомним, 7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. В том числе, он назвал Путина «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси. 10 июля источник «Коммерсанта» сообщил о возможном восстановлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновлять авиасообщение пока преждевременно, так как опасность для россиян в Грузии остаётся.