ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, в России здорового образа жизни придерживаются 37% человек., при этом 23% имеют вредные привычки.

О результатах исследования сообщил руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

«Мы позволили себе сделать некоторую кластеризацию групп, попросить чисто математическим образом машину объединить (показатели) в некие кластеры, относительно которых мы могли бы делать общие выводы... Машина нам сказала, что она условно к тем, кто ведет здоровый образ жизни, отнесла порядка 37%», – рассказал Родин.Также выяснилось, что 39% россиян, не увлекаются ЗОЖ, но и не злоупотребляют вредными привычками.

Самыми популярными способами поддерживать здоровый образ жизни у россиян оказались: ходьба – 74% россиян совершают прогулки ежедневно, физическая активность – 39% регулярно занимаются спортом, 37% соблюдают режим питания, а 47% – сна, а также употребление необходимого для организма количества воды – это правило соблюдают 57%.

«Мы попытались выделить некоторые маркеры здорового образа жизни... самой популярной позицией оказалась ходьба не менее 30 минут в день, здесь нам 74% россиян заявили, что да, они проделывают этот маршрут», – пояснил Родин.

Исследование проводилось с 21 по 24 ноября 2018 года по всем федеральным округам и во всех типах населенных пунктов, сообщил Родин. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов, погрешность составляет 3%, сказал представитель ВЦИОМ.

Напомним, что по данным недавнего опроса ВЦИОМ, более половины россиян стараются следить за своим здоровьем – 79%, однако всего 15% опрошенных проверяются у медиков регулярно и тщательно. 24% респондентов заявили, что в связи с повышением пенсионного возраста, будут тщательнее следить за состоянием своего здоровья.