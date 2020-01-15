ИА «Ореанда-Новости». Социальной сетью "Одноклассники" (ОК) были подведены итоги прошлого года по пользователям и их активности в различных сервисах. 

Представители соцсети заявляют, что в прошлом году главный фокус был направлен на то, чтобы развивать сервисы для различных способов коммуникаций и выражения эмоций. За год в ОК было отправлено 45 миллиардов подарков. Этот показатель больше показателя 2018 года в четыре раза. 

Помимо этого, в ОК заявили о том, что почти на 3 процента выросла ежедневная аудитория социальной сети. Также было сказано об увеличении в два раза выплат разработчикам мобильных игр. 

Более 4,5 миллиона заказов получил маркетплейс товаров. От рекламной деятельности доходы выросли более чем в два раза. 

В ОК также рассказали, что социальная сеть намерена продолжать заниматься развитием бизнес-платформ и сервисов для выражения эмоций. Также заявлено о том, что будут запущены новые контентные и игровые проекты.