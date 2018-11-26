ИА «Ореанда-Новости» Москва запросила созыв СБ ООН из-за ситуации в Азовском море. В ООН уже сообщили, что заседание состоится сегодня во второй половине дня.

Россия призвала собрать созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Москва была вынуждена 26 ноября утром запросить срочный созыв «в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями». По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, собрание состоится сегодня, по предварительной информации, около 19 часов по московскому времени.

Повесткой дня Совета Безопасности ООН станет "Поддержание международного мира и безопасности".

Напомним, ранее в ЕС прокомментировали ситуацию. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала участников конфликта «действовать максимально сдержанно». Она также выразила надежду на то, что Россия восстановит возможность прохода по Керченскому проливу для украинских судов.

Инцидент с еще большим обострением ситуации в Азовском море случился 25 ноября. По информации ФСБ России, украинские корабли вторглись в территориальные воды России. На законные требования пограничников остановиться корабли не реагировали и совершали опасный манёвр. «С целью их принудительной остановки» пограничники применили оружие. Трое украинских военнослужащих оказались ранеными, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В ночь на понедельник Совет национальной безопасности (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение в стране. Президент Пётр Порошенко инициативу поддержал, но отметил, что введение военного положения не скажется на ситуации в Донбассе, наступательных операций Киев проводить не намерен, а объявление военного положения вовсе не значит объявлением войны. Решение по военному положению будет принято сегодня.

НАТО призвала российскую и украинскую стороны «к сдержанности и деэскалации». НАТО внимательно следит за развитием событий, об этом написала официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

После ЧП в Керчи экстремисты забросали дымовыми шашками посольство РФ в Киеве. Несколько десятков протестующих также попытались поджечь шины, которые принесли к ограде. Но их попытки пресекли правоохранительные органы.