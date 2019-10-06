По данным налоговых органов с начала года зарегистрированных граждан в роли самозанятых в 4 регионах России составляет. Уплаченный в бюджет налог по пилотному проекту уже оправдывает себя. По словамтак как это следовало бы сделать давно.Связано это не только с поступлением налога в бюджет России, но и с