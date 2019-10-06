06.10.2019, 17:39
Совет Федерации предложил ввести налог с самозанятых по всей России с 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог с самозанятых по всей России с 2020 года.
По данным налоговых органов с начала года зарегистрированных граждан в роли самозанятых в 4 регионах России составляет около 200 тысяч человек. Уплаченный в бюджет налог по пилотному проекту уже оправдывает себя. По словам Валентины Матвиенко, не стоит затягивать с принятием закона по всей стране, так как это следовало бы сделать давно.
Связано это не только с поступлением налога в бюджет России, но и с выводом из тени свободной деятельности по оказанию услуг населению.
По данным налоговых органов с начала года зарегистрированных граждан в роли самозанятых в 4 регионах России составляет около 200 тысяч человек. Уплаченный в бюджет налог по пилотному проекту уже оправдывает себя. По словам Валентины Матвиенко, не стоит затягивать с принятием закона по всей стране, так как это следовало бы сделать давно.
Связано это не только с поступлением налога в бюджет России, но и с выводом из тени свободной деятельности по оказанию услуг населению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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