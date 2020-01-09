ИА «Ореанда-Новости». Спутник СССР «Молния 2-17» сгорел в слоях атмосферы, сообщает издательство «ТАСС».

Информация была подтверждена сотрудником ракетно-космической отрасли. В понедельник, 6 января, спутник связи СССР сошёл с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы примерно в 12-00 по МСК над поверхностью Индийского океана. «Молния 2-17» относилась к спутникам связи двойного назначения  для ретрансляцию каналов Центрального телевидения.

Спутник СССР был запущен в феврале 1977 года с космодрома Плесецк. Всего на орбите в 1977 году находилось 17 спутников. На конец прошлого года осталось 4 советских спутника.