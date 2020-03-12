ИА «Ореанда-Новости». Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России решила, что её члены должны «разъяснять значение» конституционных поправок, пишет «Коммерсант».



Кроме того, члены комиссии будут «разоблачать домыслы» об изменениях в Основной закон, которые вбрасываются «извне».



Глава комиссии Андрей Климов заявил, что иностранные СМИ пытаются «извне подогреть протестное настроение», делая попытки манипулировать мнением народа. Цель этого, по мнению сенатора, — «сорвать конституционные преобразования» и «подорвать политическую стабильность» в стране.