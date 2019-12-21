ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации будущие расчёты Зеленскго назвали «сладкой сказкой».

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский рассчитывает на «сладкую сказку». Украинский глава считает, что США будут вкладываться в развитие Украины, несмотря на нестабильность этой страны. Владимир Джабаров поделился мнением в беседе с RT.

Так сенатор отреагировал на заявление главы украинского государства. Зеленский отметил важность американских инвестиций в экономику страны.

По мнению Джабарова, американская сторона не станет вкладываться в эконому государства, существующего в «нестабильном режиме». Украина может рассчитывать лишь на российскую помощь и прекратить строить надежды в отношении Запада. Джабаров подчеркнул, что Зеленский пребывает в «сладкой сказке», отрицая реальность.