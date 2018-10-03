ИА «Ореанда-Новости». В России Совет Федерации одобрил проект нового закона, который подразумевает уголовную ответственность для работодателей, которые отказываются брать на работу людей предпенсионного возраста или увольняют безосновательно работников, которым недолго осталось до выхода на пенсию.



Согласно документу нового законопроекта, за отказ в трудоустройстве или увольнение граждан предпенсионного возраста работодатель может получить от крупного штрафа до исправительных работ. В тексте также уточняется, какой возраст считается предпенсионным: это пятилетний период перед выходом на пенсию по старости.

Разумеется, это не значит, что лиц предпенсионного возраста вовсе увольнять нельзя, для этого работодатель должен обосновать причину увольнения.

В Уголовном кодексе России появится ещё одна статья – "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Она предусматривает наказание штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. В качестве денежного штрафа может взыскаться зарплата осуждённого или другой доход за период до 18 месяцев.

В Совете Федерации пояснили, что уголовные дела, возбужденные по новой статье, будет расследовать Следственный комитет РФ. Целью законопроекта стало предотвращение нарушения прав людей предпенсионного возраста.

Ранее закон одобрила Государственная дума, следующий шаг перед тем, как закон вступит в силу – его отправят на подпись президенту Владимиру Путину.

Напомним, недавно Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по изменению пенсионного законодательства России. Согласно президентским правкам, которые одобрили все депутаты, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет вместо предложенных ранее 63. Мужчины будут выходить на пенсию по возрасту в 65 лет.

Идею с введением уголовной ответственности за увольнение или отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста также предложил Владимир Путин в перечне своих послабляющих поправок к изначальной версии проекта реформы.