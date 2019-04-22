ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. Суть законопроекта в том, что он изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Повышение к пенсиям ветеранам-фронтовикам, лицам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда", и инвалидам с детства, раненным на войне, стало возможно после отмены действующего сейчас ограничения размера денежного довольствия. Закон поступает на подпись президенту.