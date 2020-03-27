ИА «Ореанда-Новости» . Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству поддержал концепцию внесенного в Государственную думу проекта закона, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС.

Введение предусмотренных законопроектом мер в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации направлено на защиту конституционных прав граждан, на обеспечение их здоровья. Законопроект предусматривает право для правительства России в случае возникновения чрезвычайной ситуации вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Предлагается также наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.