ИА «Ореанда-Новости»  В Польше суд принял решение экстрадировать в Россию бывшего генерального директора основной компании-владельца  торгового центра  «Зимняя вишня», который сгорел в Кемерово, и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Отмечается, что  Вишневский скрывался от следствия, в Польше он был арестован по запросу России. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

Дело передано министру юстиции, чьё  решение будет окончательным.