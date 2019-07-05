ИА «Ореанда-Новости» В Польше суд принял решение экстрадировать в Россию бывшего генерального директора основной компании-владельца торгового центра «Зимняя вишня», который сгорел в Кемерово, и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Отмечается, что Вишневский скрывался от следствия, в Польше он был арестован по запросу России. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

Дело передано министру юстиции, чьё решение будет окончательным.