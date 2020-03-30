30.03.2020, 12:50
Специалист дал советы курящим россиянам на время изоляции
ИА «Ореанда-Новости». Марат Сараев, работающий врачом-наркологом, дал советы тем, кто курит, как справиться во время изоляции с зависимостью на фоне того, что табак не входит в список товаров первой необходимости, рассказывает РИА Новости.
Специалист заявил о приходе лучшего времени для того, чтобы бросить курить. При этом он не рекомендовал подменять одну зависимость другой, например, тягой к сладкому.
Экспертом заявлено, что тем, кого тянет покурить, можно посоветовать принимать определённые микроэлементы и витамины: рыбий жир, витамин E и витамины, которые входят в группу B. По его утверждению, они помогают, когда имеется тяга к курению табака.
Специалист заявил о приходе лучшего времени для того, чтобы бросить курить. При этом он не рекомендовал подменять одну зависимость другой, например, тягой к сладкому.
Экспертом заявлено, что тем, кого тянет покурить, можно посоветовать принимать определённые микроэлементы и витамины: рыбий жир, витамин E и витамины, которые входят в группу B. По его утверждению, они помогают, когда имеется тяга к курению табака.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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