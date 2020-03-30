рассказывает РИА Новости.Специалист заявил о приходе лучшего времени для того, чтобы бросить курить. При этомЭкспертом заявлено, что тем, кого тянет покурить, можно посоветовать принимать определённые микроэлементы и витамины: рыбий жир, витамин E и витамины, которые входят в группу B. По его утверждению, они помогают, когда имеется тяга к курению табака.