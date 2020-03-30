30.03.2020, 07:52
Специалист из России заявил о том, что агрессивность коронавируса снижается
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Шумилов, работающий в 67-й столичной больнице на должности заведующего отделом науки, заявил о постепенном снижении агрессивности коронавируса, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, согласно наблюдениям, вирус уже становится не таким агрессивным, как прежде. Он заявил, что считает, что прогноз по коронавирусу весьма благоприятный.
Шумилов заявил, что в течение месяца произойдёт снижение распространения коронавируса.
По словам специалиста, согласно наблюдениям, вирус уже становится не таким агрессивным, как прежде. Он заявил, что считает, что прогноз по коронавирусу весьма благоприятный.
Шумилов заявил, что в течение месяца произойдёт снижение распространения коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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