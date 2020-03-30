По словам специалиста, согласно наблюдениям, вирус уже становится не таким агрессивным, как прежде. Он заявил, что считает, что прогноз по коронавирусу весьма благоприятный.Шумилов заявил, что в течение месяца произойдёт снижение распространения коронавируса.