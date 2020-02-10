По словам специалиста, при подозрительных звонках ни в коем случае нельзя предоставлять тем, кто звонит, личные данные.Ранее газета "Известия" сообщила о появлении новой схемы хищения средств со счетов граждан России. Мошенники звонят россиянам, называют себя сотрудниками банка и сообщают, что банк получил заявление на закрытие счёта. После того, как клиент говорит, что им такое заявление не подавалось, к нему обращаются с просьбой уточнить персональные данные для осуществления перевода денег на безопасный счёт.