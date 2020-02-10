10.02.2020, 11:23
Специалист подсказал, что необходимо сделать для защиты от нового способа кражи денег со счетов
ИА «Ореанда-Новости». Денис Кусков сообщил RT, что нужно сделать россиянам, чтобы защититься от нового способа кражи денег со счета в банке.
По словам специалиста, при подозрительных звонках ни в коем случае нельзя предоставлять тем, кто звонит, личные данные.
Также специалист советует тем, кто попал в такую ситуацию, сразу же связаться со службой безопасности банка, в котором имеется счёт.
Ранее газета "Известия" сообщила о появлении новой схемы хищения средств со счетов граждан России. Мошенники звонят россиянам, называют себя сотрудниками банка и сообщают, что банк получил заявление на закрытие счёта. После того, как клиент говорит, что им такое заявление не подавалось, к нему обращаются с просьбой уточнить персональные данные для осуществления перевода денег на безопасный счёт.
По словам специалиста, при подозрительных звонках ни в коем случае нельзя предоставлять тем, кто звонит, личные данные.
Также специалист советует тем, кто попал в такую ситуацию, сразу же связаться со службой безопасности банка, в котором имеется счёт.
Ранее газета "Известия" сообщила о появлении новой схемы хищения средств со счетов граждан России. Мошенники звонят россиянам, называют себя сотрудниками банка и сообщают, что банк получил заявление на закрытие счёта. После того, как клиент говорит, что им такое заявление не подавалось, к нему обращаются с просьбой уточнить персональные данные для осуществления перевода денег на безопасный счёт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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